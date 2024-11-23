Земля подверглась мощному влиянию из космоса

Ударная звуковая волна от столкновения галактик достигла Земли — это одно из наиболее мощных воздействий со стороны космического пространства за все время наблюдений. Об этом сообщает журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society со ссылкой на исследование.

Речь идет о группе галактик под названием Квинтет Стефана, в которой галактика NGC 7318b на скорости 3,2 млн км/ч врезалась в четыре другие галактики скопления.

«По сути, это огромное межгалактическое поле мусора <…> «Новый нарушитель» NGC 7318b врезался в поле мусора и сжал плазму и газ в нем. При этом он снова активировал плазму, заставив ее ярко светиться на радиочастотах, и, вероятно, запустил процесс звездообразования», — рассказала Марина Арнаудова, астрофизик из Университета Хартфордшира в Великобритании.

Она сравнила этот ударный фронт со звуковым хлопком реактивного истребителя, который переходит на скорость выше, чем скорость звука.

По словам Арнаудовой, для человечества это столкновение дает возможность понять, как формируются новые звезды и галактики.

До этого старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин заявил, что вспышки сверхновых звезд могут быть причиной возникновения рака у жителей Земли.

Ранее ученые нашли в глубоком космосе крупную молекулу, важную для зарождения жизни.