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Астроном назвал необычную причину возникновения рака у жителей Земли

Астроном Сурдин: вспышки сверхновых звезд могут вызвать рак у жителей Земли

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NASA

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин рассказал «360.ru», что вспышки сверхновых звезд могут быть причиной возникновения рака у жителей Земли.

По словам ученого, любое радиационное излучение, искусственное или естественное, может спровоцировать возникновение онкологии. Сурдин пояснил, что вспышки в космосе происходят в течение многих тысячелетий.

«На Солнце — часто, и для космонавтов они опасны. Сверхновые — крайне редко, раз в несколько столетий, на них не стоит обращать внимания», — пояснил астроном.

26 октября на Солнце произошла вторая за двое суток вспышка высшего балла. По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, ранее в крупном активном центре на поверхности Солнца, где произошла вспышка, был зафиксирован сильный взрыв уровня X3.3. Воздействие от него может спровоцировать слабые магнитные бури.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на Земле началась магнитная буря класса G1.

Ранее ученые нашли в глубоком космосе крупную молекулу, важную для зарождения жизни.

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