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Ученые нашли в глубоком космосе крупную молекулу, важную для зарождения жизни

Science: в 430 световых годах от Земли обнаружены молекулы пирена

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Depositphotos

Канадские астрономы из Университета Британской Колумбии нашли одну из крупнейших молекул на основе углерода в молекулярном облаке Тельца на расстоянии 430 световых лет от Земли. Это соединение входит в число ключевых элементов, необходимых для зарождения жизни. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Речь идет о молекуле под названием пирен, состоящем из четырех плоских колец углерода. Пирен относится к полициклическим ароматическим углеводородам (ПАУ).

ПАУ довольно распространены во Вселенной. Согласно подсчетам, на них приходится около 20% всего углерода в известном космосе.

По подсчетам астрономов, около 0,1% всего углерода в облаке Тельца приходится на пирен. Даже в столь небольшой концентрации это означает огромное количество сложных молекул.

Ученые также выяснили, что в молекулярном облаке Тельца ПАУ образуются при крайне низких температурах около -263°C, тогда как на Земле такие молекулы появляются при сжигании ископаемого топлива.

По словам исследователей, понимание процессов космической химии играет важное значения для определения условий зарождения жизни.

Ранее астрономы выяснили, насколько может быть сладким Млечный Путь за счет космических облаков глицериновой кислоты.

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