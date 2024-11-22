Ученые нашли новый способ борьбы с зависимостью от алкоголя

Физическая активность может смягчить симптомы у пациентов с зависимостью от алкоголя. Об этом сообщает HealthDay со ссылкой на исследование ученых из Синьцзянского педагогического университета в Урумчи (Китай).

Ученые провели обзор 17 высококачественных исследований, в которых суммарно приняли участие почти две тысячи пациентов. Они выяснили, что регулярные тренировки были связаны с уменьшением потребления алкоголя людьми с зависимостью.

Также у пациентов было меньше симптомов психических расстройств (тревоги, депрессии) и лучше состояние сердечно-сосудистой системы.

Ученые призвали к проведению дополнительных исследований, которые помогли бы установить наиболее эффективный режим физической активности для разных пациентов.

До этого ученые выяснили, что любая регулярная физическая активность связана с меньшим риском летального исхода при деменции. Это показало исследование 60 тысяч пациентов из Южной Кореи.

Ранее ученые выяснили, что употребление алкоголя в молодости может навсегда изменить мозг.