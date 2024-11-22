Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли новый способ борьбы с зависимостью от алкоголя

HealthDay: регулярная физическая активность смягчает зависимость от алкоголя

close
And-One/Shutterstock/FOTODOM

Физическая активность может смягчить симптомы у пациентов с зависимостью от алкоголя. Об этом сообщает HealthDay со ссылкой на исследование ученых из Синьцзянского педагогического университета в Урумчи (Китай).

Ученые провели обзор 17 высококачественных исследований, в которых суммарно приняли участие почти две тысячи пациентов. Они выяснили, что регулярные тренировки были связаны с уменьшением потребления алкоголя людьми с зависимостью.

Также у пациентов было меньше симптомов психических расстройств (тревоги, депрессии) и лучше состояние сердечно-сосудистой системы.

Ученые призвали к проведению дополнительных исследований, которые помогли бы установить наиболее эффективный режим физической активности для разных пациентов.

До этого ученые выяснили, что любая регулярная физическая активность связана с меньшим риском летального исхода при деменции. Это показало исследование 60 тысяч пациентов из Южной Кореи.

Ранее ученые выяснили, что употребление алкоголя в молодости может навсегда изменить мозг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами