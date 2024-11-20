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Ученые назвали ошибку молодости, которая может необратимо изменить мозг

Neurobiol. Aging: употребление алкоголя в молодости может навсегда изменить мозг

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Чрезмерное употребление алкоголя в молодости привело к изменениям в мозге мышей, аналогичным наблюдающимся при старении. Это показало исследование, опубликованное в журнале Neurobiology of Aging.

«Из предыдущих исследований мы знаем, что чрезмерное употребление алкоголя оказывает воздействие на мозг, но у нас не было никакого представления о том, являются ли эти изменения долговременными или обратимыми», — объяснили авторы.

В эксперименте мышам давали доступ к алкоголю каждые четыре дня. Такая частота употребления спиртного характерна для людей с зависимостью от алкоголя, когда запои в выходные сменяются перерывами в будни.

Животных подвергали воздействию алкоголя в течение месяца. Им было от 8 до 12 недель, что примерно соответствует 20 годам для человека. Затем мышам не давали никакого алкоголя до достижения ими возраста от 9 до 12 месяцев, что эквивалентно возрасту от 30 до 40 лет у людей.

Обследование показало, что последствия чрезмерного употребления алкоголя в ранней молодости сохранялись в мозге взрослых мышей. У них была нарушена передача сигналов между нервными клетками. Аналогичные изменения наблюдаются при нарушении памяти и мышления в пожилом возрасте.

«Хотя некоторые изменения в нейронах возвращаются к норме после отказа от алкоголя, некоторые последствия чрезмерного употребления алкоголя в молодом возрасте имеют долгосрочный характер», — отметили ученые.

Авторы работы планируют проверить, может ли белок соматостатин, который помогает взаимодействовать нервным клеткам, защитить мозг от вреда алкоголя.

Ранее ученые нашли связь между деменцией и печенью.

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