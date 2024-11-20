Ученые нашли новый способ оздоровить психику ребенка

Детские лагеря для развития творчества улучшают психическое здоровье и самочувствие подростков. Это показало исследование ученых из Университета Миннесоты, опубликованное в журнале Child Psychiatry & Human Development.

Авторы работы проанализировали данные подростков, которые в течение двух недель посещали дневные творческие лагеря. Эти занятия положительно повлияли на психическое здоровье и благополучие подростков, страдающих депрессией.

Ученые считают, что искусство помогло детям развить новые способы мышления, интуиции и самопознания. Теперь они планируют проверить, могут ли такие лагеря быть полезны для подростков, страдающих от депрессии. Также они надеются, что их выводы подтвердит исследование с большим числом участников.

«Как практикующий врач, я осознаю необходимость в новых методах лечения подростков, страдающих депрессией. Выводы, содержащиеся в этом отчете, многообещающие, и я надеюсь, что они послужат стимулом для дальнейшего изучения», — отметила автор исследования, детский и подростковый психиатр из университета Массачусетса Кэтрин Каллен.

Ранее ученые нашли признак, указывающий на склонность подростка к саморазрушению.