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Ученые нашли новый способ оздоровить психику ребенка

Child Psychiatry Hum Dev: творческие лагеря улучшают психику детей

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Trzykropy/Shutterstock/FOTODOM

Детские лагеря для развития творчества улучшают психическое здоровье и самочувствие подростков. Это показало исследование ученых из Университета Миннесоты, опубликованное в журнале Child Psychiatry & Human Development.

Авторы работы проанализировали данные подростков, которые в течение двух недель посещали дневные творческие лагеря. Эти занятия положительно повлияли на психическое здоровье и благополучие подростков, страдающих депрессией.

Ученые считают, что искусство помогло детям развить новые способы мышления, интуиции и самопознания. Теперь они планируют проверить, могут ли такие лагеря быть полезны для подростков, страдающих от депрессии. Также они надеются, что их выводы подтвердит исследование с большим числом участников.

«Как практикующий врач, я осознаю необходимость в новых методах лечения подростков, страдающих депрессией. Выводы, содержащиеся в этом отчете, многообещающие, и я надеюсь, что они послужат стимулом для дальнейшего изучения», — отметила автор исследования, детский и подростковый психиатр из университета Массачусетса Кэтрин Каллен.

Ранее ученые нашли признак, указывающий на склонность подростка к саморазрушению.

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