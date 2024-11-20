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Назван новый фактор риска саморазрушения у подростков

Psychosis: психотические переживания у подростков связаны с риском саморазрушения

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Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

Психотические переживания у подростков могут повышать риск депрессии и саморазрушительного поведения. Это показало исследование, опубликованное в журнале Psychosis.

Психотические переживания напоминают симптомы психоза, но они более мягкие и менее частые. При этом они более распространены, чем настоящий психоз. Эти эпизоды включают искажения восприятия и галлюцинации, паранойю, бред и необычные мысли.

Ученые из Университета Хельсинки выяснили, что психотические переживания часто встречаются у подростков с симптомами депрессии. Также они оказались связаны с саморазрушительным мышлением. Авторы считают, что психиатры не должны отмахиваться от психотических симптомов подростков и при их наличии обязательно проверять на депрессию.

Подросткам и их семьям следует четко объяснять, что эти симптомы поддаются лечению, причем иногда достаточно краткосрочной психотерапии.

Ранее ученые предложили выявлять деменцию по колебаниям барабанной перепонки.

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