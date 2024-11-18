Отец и сын нашли 17 серебряных монет XVI века, стоимость которых может достигать $120 тыс.

В Польше отец и сын нашли 17 серебряных монет XVI века, стоимость которых может достигать $120 тысяч, пишет Good News Network.

В польских лесах к северу от Варшавы произошло важное археологическое открытие: отец и сын, трудясь в местном историческом обществе, обнаружили 17 средневековых серебряных монеты. Первоначально они искали остатки римской дороги, но металлоискатели привели их к этому кладу.

Монеты были найдены Славомиром и Шимоном Милевскими. Самая старая монета датируется 1587–1564 гг., а самая молодая — 1641 г. Находка вызвала большой интерес среди членов Триглавского историко-исследовательского общества и Польской ассоциации охотников за сокровищами «Гусария».

Некоторые из монет были отчеканены в различных государствах, включая Австрию и Саксонию, что дает возможность взглянуть на межторговые связи Польши в XVII веке. Специалисты предполагают, что сокровище могло принадлежать купцу, желавшему уберечь свои деньги от грабителей.

Ранее в Турции обнаружили крупный клад с серебряными монетами.