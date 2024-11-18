Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отец и сын нашли 17 серебряных монет XVI века, стоимость которых может достигать $120 тыс.

Goodnewsnetwork: в Польше отец с сыном нашли клад из монет XVI века

close
Polish «Husaria» Treasure Hunters Association

В Польше отец и сын нашли 17 серебряных монет XVI века, стоимость которых может достигать $120 тысяч, пишет Good News Network.

В польских лесах к северу от Варшавы произошло важное археологическое открытие: отец и сын, трудясь в местном историческом обществе, обнаружили 17 средневековых серебряных монеты. Первоначально они искали остатки римской дороги, но металлоискатели привели их к этому кладу.

Монеты были найдены Славомиром и Шимоном Милевскими. Самая старая монета датируется 1587–1564 гг., а самая молодая — 1641 г. Находка вызвала большой интерес среди членов Триглавского историко-исследовательского общества и Польской ассоциации охотников за сокровищами «Гусария».

Некоторые из монет были отчеканены в различных государствах, включая Австрию и Саксонию, что дает возможность взглянуть на межторговые связи Польши в XVII веке. Специалисты предполагают, что сокровище могло принадлежать купцу, желавшему уберечь свои деньги от грабителей.

Ранее в Турции обнаружили крупный клад с серебряными монетами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами