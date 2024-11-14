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В Турции обнаружили крупный клад с серебряными монетами

В Турции могильщики нашли более тысячи старинных серебряных монет

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Институт археологии РАН

Турецкие могильщики обнаружили во время работы клад, в котором оказалось свыше тысячи древних серебряных монет. Об этом сообщает британская газета Daily Express.

Во время рытья могилы рабочие нашли треснувший керамический кувшин с монетами внутри. Нашедшие клад сразу же оповестили об этом местные власти. Место находки оцепила полиция, клад осмотрели археологи.

В кувшине обнаружилось около 1100 серебряных монет, которые передали в музей. Сейчас ученые устанавливают возраст денег и их историческую ценность.

7 ноября сообщалось, что в Австрии восьмилетний мальчик нашел бивень лесного слона возрастом около 130 тыс. лет.

30 сентября сообщалось, что специалисты нашли клад с редкими монетами в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике в Вологодской области.

Ранее пенсионер заблудился в лесу и нашел клад.

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