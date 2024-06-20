Стало известно, кто станет новым ректором РГГУ

Бывший статс-секретарь заместителя министра юстиции Андрей Логинов будет исполнять обязанности ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) с 21 июня. Об этом заявила первый проректор университета Ольга Павленко, передает ТАСС.

«С завтрашнего дня Андрей Викторович Логинов станет исполняющим обязанности ректора» — сообщила Павленко.

До этого сообщалось, что глава Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов уйдет в отставку с 21 июня. Он добавил, что его дальнейшие планы по трудоустройству будут зависеть от управленческих решений нового ректора РГГУ.

5 июня газета «Ведомости» сообщила, что Безбородов может в ближайшее время покинуть пост ректора вуза. По данным издания, причиной является ухудшение показателей РГГУ — в последние годы рейтинг университета неуклонно понижается. Предполагалось, что пост ректора займет федеральный чиновник, обладающий большим опытом, а решение о смене руководителя вуза будет оформлено в ближайшее время.

Ранее сообщалось об увольнении мэра Астрахани.