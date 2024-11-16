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Устойчивость к противомикробным препаратам становится в РФ биологической угрозой

Минздрав РФ беспокоит рост устойчивости к противомикробным препаратам

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Depositphotos

Растущая устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) рассматривается в России в качестве биологической угрозы. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий, сообщает ТАСС.

Тема обсуждалась на IV глобальной министерской конференции по УПП в Саудовской Аравии.

Плутницкий напомнил, что в 2017 году в России была принята Государственная стратегия по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам (УПП). Она реализуется в сфере здравоохранения, ветеринарии, сельского хозяйства, производства продуктов питания и санитарно-эпидемиологического надзора.

«Также наша страна является одним из мировых лидеров в разработке цифровых технологий, направленных на поддержку борьбы с УПП», — сказал он.

По словам замминистра, Россия развивает сотрудничество с другими странами по этому вопросу и готова делиться полученным опытом.

Всемирная организация здравоохранения причисляет устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) к одной из 10 основных глобальных угроз общественному здоровью.

По мнению австралийских ученых, одной из причин появления устойчивых к антибиотикам бактерий (супербактерий) являются лабораторные опыты и ненадлежащая утилизация задействованных в них материалов.

Ранее ученые обнаружили морские микробы, разлагающие пластик и создающие антибиотики.

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