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ВОЗ заявила, что массовое применение антибиотиков снижает их эффективность

ВОЗ: половина жителей Европы принимала антибиотики в течение года

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Depositphotos

Массовое применение антибиотиков снижает их эффективность, что можно рассматривать как одну из глобальных угроз общественному здоровью из-за устойчивости бактерий к лекарствам. Об этом сообщает европейское отделение ВОЗ.

«ВОЗ рассматривает устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) в качестве одной из 10 основных глобальных угроз общественному здоровью», — говорится в сообщении.

В своих выводах ВОЗ ссылается на исследование, охватившее 14 стран в Европе, на Кавказе и в Центральной Азии. Половина опрошенных сообщили, что принимали антибиотики в течение последнего года. В большинстве случаев (67%) — по назначению врача.

Причинами, по которым принимались антибиотики, были простуда (24%), гриппоподобные симптомы (16%), боль в горле (21%) и кашель (18%). Это вызывает беспокойство ВОЗ, поскольку такие симптомы часто вызываются вирусами, против которых антибиотики неэффективны.

В публикации говорится, что опрос выявил пробелы в знаниях людей. ВОЗ полагает, что люди часто принимают антибиотики по ошибочным основаниям, но не осознают этого. Почти половина опрошенных неверно ответили, что антибиотики помогают против вирусов (это не так).

В публикации делается вывод, что дальнейший контроль за соблюдением медицинских нормативов (например, запрет на продажу антибиотиков без рецепта) позволил бы предотвратить большинство случаев их неправильного применения.

22 ноября ВОЗ посоветовала привиться от COVID-19 всем, кто этого еще не сделал.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя сочетать антибиотики с алкоголем.

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