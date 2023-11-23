ВОЗ заявила, что массовое применение антибиотиков снижает их эффективность

Массовое применение антибиотиков снижает их эффективность, что можно рассматривать как одну из глобальных угроз общественному здоровью из-за устойчивости бактерий к лекарствам. Об этом сообщает европейское отделение ВОЗ.

«ВОЗ рассматривает устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) в качестве одной из 10 основных глобальных угроз общественному здоровью», — говорится в сообщении.

В своих выводах ВОЗ ссылается на исследование, охватившее 14 стран в Европе, на Кавказе и в Центральной Азии. Половина опрошенных сообщили, что принимали антибиотики в течение последнего года. В большинстве случаев (67%) — по назначению врача.

Причинами, по которым принимались антибиотики, были простуда (24%), гриппоподобные симптомы (16%), боль в горле (21%) и кашель (18%). Это вызывает беспокойство ВОЗ, поскольку такие симптомы часто вызываются вирусами, против которых антибиотики неэффективны.

В публикации говорится, что опрос выявил пробелы в знаниях людей. ВОЗ полагает, что люди часто принимают антибиотики по ошибочным основаниям, но не осознают этого. Почти половина опрошенных неверно ответили, что антибиотики помогают против вирусов (это не так).

В публикации делается вывод, что дальнейший контроль за соблюдением медицинских нормативов (например, запрет на продажу антибиотиков без рецепта) позволил бы предотвратить большинство случаев их неправильного применения.

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