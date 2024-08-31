Ученые обвинили своих коллег в увеличении числа опасных для человека супербактерий

Австралийские ученые из Мельбурнского университета назвали одну из причин роста числа устойчивых к лекарствам бактерий (супербактерий), которые могут быть опасны для человека. По словам специалистов, к этому приводит научная деятельность их коллег. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Как показал опрос 95 лабораторий в Австралии и Новой Зеландии, 71% исследовательских учреждений регулярно использует противомикробные препараты, включая антибиотики.

Добавление антибиотиков в питьевую воду для лабораторных мышей и ненадлежащая утилизация воды и пищи с лекарствами оказались распространенными практиками.

По словам авторов исследования, работающие с животными лаборатории имеют нерегулируемый доступ к антибиотикам, а также избавлены от системы сдержек, которая действует для врачей и ветеринаров.

Ученые предупредили, что растущая устойчивость бактерий к противомикробным препаратам приближает новую пандемию, а также грозит сделать невозможными такие рутинные процедуры, как замена тазобедренного сустава, кесарево сечение, операции по удалению опухолей и химитерамию из-за опасности для жизни.

Ранее исследователи выяснили, что живущие в городах птицы могут активно распространять супербактерии.