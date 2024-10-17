«Гнилая» находка в музейном шкафу может стать ключом к возрождению тасманийского волка

Голова тилацина (тасманийский волк) сохранившимися полуразложившимися тканями представляет собой «жуткое зрелище», но в ней найдены молекулы РНК, имеющие решающее значение для реконструкции генома этого исчезнувшего животного. Об этом пишет The Guardian.

Исследователи, работающие в международной команде по возвращению тилацина, рассказали, что нашли останки в давно забытом ведре в глубине шкафа в музее Мельбурна.

В нем находилась удивительно хорошо сохранившаяся голова исчезнувшего сумчатого животного.

«Это была буквально голова в ведре с этанолом в глубине шкафа, которую бросили туда со всей снятой кожей, и она пролежала там около 110 лет», — уточнил профессор Эндрю Паск, руководитель лаборатории комплексных исследований генетического восстановления тилацина (Tigrr) в Мельбурнском университете.

«Это было довольно отвратительно, совершенно отвратительное зрелище. Люди отрубили от него большие куски», — добавил ученый.

Образец содержал ценный материал — длинные молекулы РНК, имеющие решающее значение для реконструкции генома животного. «Это было чудо, которое произошло с этим образцом, — поделился Паск. — Это взорвало мой мозг».

Через год после находки Паск заявил, что учение продвинулись дальше, чем он думал. «Мы завершили много вещей, которые, как мы думали, были очень сложными, а другие говорили, что это невозможно», — добавил специалист.

Проект по возвращению тилацина реализуется компанией Colossal, базирующейся в Техасе и занимающейся биотехнологиями по возвращению видов и сохранению видов. Они также планируют воссоздать шерстистого мамонта и додо с помощью методов генной инженерии.

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