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Двум животным предрекли исчезновение в России без заповедников

Эколог Дронова: снежные барсы и выхухоли могли исчезнуть в России без ООПТ

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Shutterstock

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — это единственная зона спасения для исчезающих видов животных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного координатора проектов фонда «Природа и люди», заслуженного эколога РФ Наталью Дронову.

Она напомнила, что сокращение численности представителей фауны становится одной из серьезных проблем нашего времени. Статус ООПТ порой становится единственным спасением для редких животных. Первый в России заповедник появился в 1916 году — это Баргузинский. Популяцию русской выхухоли помог сохранить Окский заповедник. А национальный парк «Сайлюгемский» открыли ради сохранения снежного барса.

По ее словам, особо охраняемые природные территории и сегодня обеспечивают благоприятные условия для восстановления и стабилизации популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.

«Работа на ООПТ способна восстановить численность даже самых редких и исчезающих видов», — подчеркнула Дронова.

В минувшую пятницу, 11 октября, стало известно, что ученые заявили о значительном сокращении численности диких животных.

Ранее в Британии в салате из магазина обнаружили живую жабу.

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