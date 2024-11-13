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Беспилотники стали использовать для транспортировки крови

Times: в Британии впервые применили дроны для транспортировки образцов крови

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Shutterstock

Национальная служба здравоохранения Великобритании впервые задействовала беспилотники для доставки образцов крови между лондонскими больницами. Об этом пишет газета The Times.

«За две минуты, а не за 30 минут по перегруженным улицам столицы», — говорится в публикации.

После официального старта во вторник беспилотники будут летать между крышами двух больниц, транспортируя образцы пациентов с риском кровотечений, которым предстоит операция.

«Они (образцы. — «Газета.Ru») будут проанализированы и помогут ускорить принятие решения о том, следует ли проводить операцию», — отмечает издание.

Ранее образцы доставлялись на фургоне или мотоцикле.

В октябре сообщалось, что в России разработали систему, которая при помощи группы беспилотников может устанавливать датчики для разведки нефти, газа и других полезных ископаемых на удаленных и труднопроходимых территориях. В ходе испытаний дроны смогли автономно выполнять транспортировку сенсоров по заданному маршруту даже при сильном ветре — 12 м/с.

Ранее ученые создали микроклеточные дроны для лечения рака легких.

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