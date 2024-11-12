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Ученые создали микроклеточные дроны для лечения рака легких

eBioMedicine: внеклеточные везикулы с лекарствами подавили раковые опухоли

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thelancet.com

Группа ученых из Национального университета Сингапура разработала новый метод точечной доставки лекарств для лечения немелкоклеточного рака легких (НМРЛ). Исследование опубликовано в научном журнале eBioMedicine.

НМРЛ — наиболее распространенный подтип рака, часто поражающий некурящих пациентов. Он остается основной причиной смертности от онкозаболеваний и вторым по частоте диагностирования видом рака в мире.

В новом исследовании команда использовала выделяемые клетками наночастицы для переноса лекарств, нацеленных на раковые клетки.

В качестве платформы ученые применили внеклеточные везикулы, полученные из человеческих эритроцитов. Их снарядили антисмысловыми олигонуклеатидами (АСО) — препаратом, подавляющим синтез важных для опухоли белков.

Опыты показали, что микроклеточные дроны из везикул смогли устранить мутантные клетки рака, не затронув при этом здоровые ткани.

По словам исследователей, их открытие стало шагом на пути к решению проблемы устойчивости новообразований к противораковым лекарствам.

Ранее ученые создали нанодатчики для диагностики рака легких по дыханию пациента.

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