В России создали систему дронов для разведки нефти и газа

Исследователи Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) совместно с Балтийским федеральным университетом (БФУ им. И.Канта) и российской компанией «Р-сенсор» разработали систему, которая при помощи группы беспилотников может устанавливать датчики для разведки нефти, газа и других полезных ископаемых на удаленных и труднопроходимых территориях. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПб ФИЦ РАН.

Сегодня в четырех федеральных округах на севере и востоке России имеются обширные труднодоступные и удаленные районы, которые располагают колоссальными залежами энергоносителей: природного газа, нефтепродуктов, металлов и многих других полезных ископаемых. Одним из важнейших этапов освоения этих ресурсов является сейсмическая разведка – метод изучения состава пород при помощи специальных датчиков, фиксирующих искусственные сейсмические волны, возникающие в результате серии взрывов.

Для поиска и разведки полезных ископаемых применяется сейсморазведка. В ее ходе на территории расставляются специальные датчики, которые считают волны от искусственного взрыва. В зависимости от поведения этих волн при встрече с горными породами, ученые определяют, есть ли нужное ископаемое на территории или нет. На сегодняшний день сейсморазведка проводится людьми, которые должны расставить проводные сейсмодатчики на большой территории. Это делает ее дорогой, долгой, а иногда просто невозможной..

«Нам удалось повысить эффективность разведки полезных ископаемых с помощью комплекса, состоящего из автономных сейсмодатчиков, а также нескольких типов беспилотников для мониторинга местности и доставки оборудования. Причем в нашей системе операторы, дроны и сенсоры взаимодействуют друг с другом в режиме реального времени по беспроводной связи», – рассказал «Газете.Ru» директор СПб ФИЦ РАН Андрей Ронжин.

Сначала разведывательный дрон летит над местностью, где будет проходить геологоразведка и составляет карту местности. На основе этой карты выбираются точки куда будут установлены сейсмодатчики, и доставляет другой дрон. Он при помощи специального крепления берет датчик и доставляет его на точку. Таким образом несколько дронов могут закинуть несколько датчиков одновременно.

Датчики беспроводные и фиксируют показатели сейсмических волн, а затем их забирают. Датчики оснащены специальным маячком, чтобы можно было отслеживать их геолокацию, по которой ориентируются дроны и забирают их обратно при помощи специальной захватной клешни.

«Роботизированная система для сейсморазведки успешно прошла испытания на базе индустриального партнера проекта – исследовательского российского предприятия «Башнефтегеофизика», которое занимается разведкой полезных ископаемых в труднодоступных районах России. В ходе испытаний наши дроны смогли автономно выполнять транспортировку сенсоров по заданному маршрута даже при сильном ветре – 12 м/с», – отметил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Лаборатории автономных робототехнических систем СПб ФИЦ РАН Антон Савельев.

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