Ученые выяснили, может ли стресс на работе ухудшить здоровье сердца

Связанный с работой стресс повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это показало исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association (JAHA).

Ученые проанализировали данные 3,5 тысячи мужчин и женщин из США, собранные в период с 2000 по 2002 год. Они заполнили анкеты, в которых указали уровень стресса на работе. Их сердечно-сосудистое здоровье оценивали по статусу курения, физической активности, наличию ожирения, питанию, уровням холестерина и сахара в крови, а также артериальному давлению.

Связанный с работой стресс на 25% снижал шансы человека на удовлетворительное сердечно-сосудистое здоровье и на 27% — на оптимальное сердечно-сосудистое здоровье. При анализе авторы сделали поправку на другие факторы риска болезней сердца.

«Проведение тщательных исследований по вмешательствам на рабочем месте имеет важное значение для разработки и внедрения эффективных стратегий управления стрессом, которые могут улучшить самочувствие сотрудников и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы», — отметили ученые.

Ранее ученые нашли связь между кишечником и неадекватной реакцией на стресс.