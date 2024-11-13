В МХПИ выяснили, что спрос на среднее образование растет вдвое быстрее, чем на высшее

Московский художественно-промышленный институт (МХПИ) проанализировал данные Росстата за 2022-2024 годы и установил, что востребованность специалистов среднего звена растет почти вдвое быстрее, чем выпускников вузов. Такие данные могут говорить об изменении модели профессионального развития у молодежи. Об этом «Газете.Ru» сообщили в МХПИ.

Аналитики института изучили итоги выборочного обследования рабочей силы за второй квартал трех последних лет. За два года число специалистов среднего уровня квалификации выросло на 11% — с 9,7 до 10,7 миллионов человек. При этом прирост специалистов высшей квалификации составил 6% — с 19,5 до 20,7 миллионов. Общий прирост рабочей силы за этот период составил всего 3%.

Исследователи также сообщили, что в 2024 году году впервые конкурс в колледж МХПИ превысил конкурс в вуз. Ректор Московского художественно-промышленного института Алексей Егоров рассказал Газете.Ru, что поколение Z выбирает более гибкий путь профессионального развития. Молодые люди сначала стремятся получить практические навыки и работу, а затем осознанно прийти к высшему образованию.

Анализ также показал, что растет не только число специалистов средней квалификации, но и их доля в общем потоке рабочей силы — с 13,4% в 2022 году до 14,4% в 2024. Это самый высокий прирост среди всех категорий занятости. У женщин разрыв в динамике роста особенно заметен: прирост специалистов среднего уровня составил 11% (с 5,4 до 6 миллионов), а высшей квалификации — всего 4% (с 12,4 до 13 миллионов). У мужчин также среднее звено растет быстрее: 11% против 10%.

«Новое поколение не воспринимает диплом как обязательный пропуск в профессию. Для них высшее образование — это осознанная инвестиция в развитие, когда практический опыт показывает необходимость более глубоких знаний. Такой подход делает образование более эффективным», — рассказал Газете.Ru Егоров. Ректор МХПИ также отметил, что современные студенты не хотят тратить годы только на теорию — они стремятся быстрее погрузиться в профессию.

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