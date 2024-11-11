Ученые развеяли миф о влиянии образования на структуру мозга

Ученые из Медицинского центра университета Радбауда установили, что дополнительное образование не вызывает структурных и нейронных изменений в головном мозге. Результаты исследования опубликованы в eLife.

Исследователи сосредоточились на британской реформе образования ROSLA (Raising of school leaving age — Повышение возраста окончания школы), которая требовала, чтобы дети, родившиеся после 1 сентября 1957 года, оставались в школе до 16 лет вместо 15. Чтобы оценить, как обязательное дополнительное обучение повлияло на долгосрочные изменения в структуре мозга, ученые проанализировали данные нейровизуализации 30 тысяч добровольцев.

Для анализа исследователи применили метод разрыва регрессии (RD), сравнив показатели мозговой активности у людей, родившихся до и после введения реформы. Были рассмотрены различные параметры, такие как толщина коры головного мозга, площадь поверхности, общий объем мозга, свойства белого вещества и региональные данные по 66 корковым и 18 подкорковым областям.

Вопреки ожиданиям, ученые не обнаружили значительных трансформаций в мозге, которые можно было бы связать с дополнительным годом обучения. Не было выявлено изменений в толщине коры, объеме мозга, свойствах белого вещества или объеме спинномозговой жидкости. Эти результаты ставят под сомнение идею о том, что продление школьного образования способствует улучшению развития нервной системы.

Исследователи подчеркивают, что для улучшения когнитивных способностей населения политика должна учитывать не только продолжительность обучения, но и более широкий спектр факторов, влияющих на здоровье мозга и развитие интеллекта.

Ранее ученые выяснили, что нарушения сна опасны для развивающегося мозга.