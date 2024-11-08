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Названы главные причины, почему тест Роршаха не работает

Врач Кинкулькина: тест Роршаха не может быть основанием для постановки диагноза

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LightField Studios/Shutterstock/FOTODOM

Тест Роршаха – тестирование с использованием чернильных клякс, которые образно описывает пациент. По этим описаниям врачи-психиатры должны поставить ему диагноз. Однако, как рассказала «Газете.Ru» директор Клиники психиатрии имени Корсакова Клинического центра наук о здоровье Сеченовского Университета Минздрава России Марина Кинкулькина, нельзя утверждать, что определенное восприятие изображений является признаком конкретного диагноза.

«Тест Роршаха - это проективный психологический тест, который используется для оценки личности и эмоционального функционирования. Он состоит из 10 симметричных чернильных пятен. Пациентов просят сказать, что они видят на каждой картинке. Метод позволяет понять настроение пациента, его опасения и тревоги. Герман Роршах показал, что трактовка чернильных пятен может указывать на неосознанные переживания человека. Но он, как, впрочем, и любой другой тест, не может служить основанием для постановки диагноза, он может быть вспомогательным методом в арсенале опытного клинициста», – рассказала Кинкулькина.

По ее словам, тест Роршаха до сих пор иногда применяют, особенно в частных клиниках. Однако его не рекомендуется использовать для диагностики пациентов по двум причинам.

«Сейчас тест Роршаха используют нечасто из-за его субъективности и отсутствия надежности. Интерпретация результатов теста во многом зависит от врача, его валидность не доказана в научных исследованиях», – заключила врач.

Подробнее о том, какие состояния диагностировали по тесту Роршаха раньше, как он связан с психоанализом Фрейда, и для чего его используют сейчас — в материале «Газеты.Ru».

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