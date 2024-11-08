«Два психиатра поставят разный диагноз одному пациенту». Почему тест Роршаха не работает

Тест Роршаха — это уникальный метод исследования психики, который нашел свое применение в различных областях. В психиатрических клиниках и судебной практике его использовали для анализа личности преступника, в медицине он некогда применялся для изучения ментальных или психических расстройств, таких как деменция, эпилепсия и шизофрения, а при приеме на работу его иногда до сих пор дают кандидатам на вакантное место. Почему сейчас тест не используется активно, как он работает и можно ли с его помощью поставить диагноз — в день рождения автора теста Германа Роршаха «Газета.Ru» узнала у психологов и психиатров.

Что такое тесте Роршаха

Тест Роршаха — психодиагностический тест с использованием чернильных клякс, разработанный швейцарским психиатром Германом Роршахом в 1921 году. Он входит в группу проективных тестов, в которых человеку предлагаются определенные условия — ситуации, изображения, начатые предложения и так далее. Испытуемый должен интерпретировать эти условия в соответствии со своим восприятием или предложить ассоциации, которые возникают у него в голове. На основе этой интерпретации, или, как ее называют, «проекции» врачом делаются выводы о его психическом состоянии и личности.

«Пациент должен интерпретировать десять чернильных клякс, симметричных относительно вертикальной оси. Одна половина из них — цветные, а другая — темные. Испытуемые, как считал Роршах, переносили на эти кляксы свои внутренние чувства и мысли»,

— рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» Рафаэль Мирзабекян.

Одной из ключевых особенностей проективных тестов является то, что их цель остается неизвестной для испытуемого. В этих тестах нет правильных или неправильных ответов — любые реакции человека и его видение предложенной ситуации будут значимыми показателями. Мирзабекян отметил, что профессиональная деятельность Роршаха проходила в период популярности психоанализа Фрейда, что сказалось и на самом тесте.

«Если провести параллели между психоанализом и тестами, разработанными Роршахом, можно обнаружить определенную связь. Фрейд с помощью психоанализа выявлял скрытые побуждения, а создатели тестов стремились сделать этот метод более объективным при помощи клякс, найти взаимосвязи между психопатологиями и тем, что человек видит в этих кляксах. Роршах предположил, что когда человек видит эти симметричные пятна, его воображение рисует скрытый образ. Он проецирует на них свои чувства и мысли, поэтому по тому, что человек видит, можно диагностировать различные состояния внутреннего мира человека», — объяснил Мирзабекян.

Для чего его использовали?

Этот тест использовали для диагностики органических повреждений мозга: деменции, эпилепсии, шизофрении. При интерпретации ответов испытуемого изначально, по замыслу автора, использовалась система из пяти параметров, рассказала «Газете.Ru» доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Вера Никишина.

«Это параметры локализации, параметры детерминант, параметры формы, содержания и оригинальности. Составлялась таблица, и по анализу этих пяти параметров специалист делал заключение. Эта методика в начале и середине XX века была достаточно активным, используемым инструментом в деятельности психиатра, в том числе в России. Ее использовали при работе с органическими поражениями, в диагностике органических поражений головного мозга, при нейродегенеративных расстройствах, а также при диагностике личности при шизофрении», — рассказала Никишина.

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По словам специалистов, Роршах сформулировал ряд теоретических положений на основе теста. Так, если испытуемый воспринимает пятно как единое целое, это говорит о его способности мыслить системно. Если опрашиваемый обращает внимание на мелкие детали рисунка, это свидетельствует о его внимательности и тщательности. Если психически здоровый человек выделяет из изображения белый фон, это указывает на его настойчивость и склонность к спорам.

«Есть еще один пример: если пациент улавливает движение в пятнах, то это может быть признаком нереалистичных фантазий, которые могут быть связаны с психопатологиями. Роршах действительно связал значение некоторых ответов своих пациентов с определенными состояниями.

Так, если они видели, например, скелеты или черепа, то это говорило о депрессивном состоянии больного. Если видели в этих изображениях глаза, то он им ставил диагноз паранойя»,

— рассказал Мирзабекян.

Сам Роршах сообщил о некоторых характерных результатах теста при таких заболеваниях, как депрессия и шизофрения. В первом случае испытуемые не замечают цвета и динамику рисунков, не видят человеческих фигур, при этом обычно начинают с мелких деталей. Психически здоровые люди делают наоборот. При шизофрении испытуемые отказываются от большей части карточек, хорошо видят движение, практически не видят животных.

Работает ли тест?

Однако, как рассказала заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского университета Минздрава России, директор Клиники психиатрии имени Корсакова Клинического центра наук о здоровье Сеченовского университета Минздрава России Марина Кинкулькина, нельзя утверждать, что определенное восприятие изображений является признаком конкретного диагноза.

«Тест Роршаха — это проективный психологический тест, который используется для оценки личности и эмоционального функционирования. Метод позволяет понять настроение пациента, его опасения и тревоги. Тест Роршаха, как, впрочем, и любой другой тест, не может служить основанием для постановки диагноза, он может быть вспомогательным методом в арсенале опытного клинициста», — объяснила Кинкулькина.

По словам Мирзабекяна, сегодня можно сказать, что описанные выше взаимосвязи действительно есть, но только в определенном проценте случаев.

«Например, у меня есть пациент, который очень чувствителен к внешним шумам и не может уснуть, потому что слышит плач человека с верхнего этажа. У него есть определенная гиперчувствительность, и если его попросить пройти тест Роршаха, существует определенная вероятность, что в изображениях клякс он будет видеть уши или шумы, которые ему доставляют дискомфорт.

Если пациент видит в кляксе глаза, это не говорит о том, что у него паранойя, но такой ответ может дать нам подсказку о том, что у человека есть определенная фиксация на каких-то ощущениях»,

— рассказал Мирзабекян.

Клинический психолог, старший преподаватель кафедры детской и подростковой клинической психологии Московского института психоанализа Юрий Барменков отметил в беседе с «Газетой.Ru», что у теста Роршаха есть свои плюсы и минусы.

«Плюсами этого метода является комплексная оценка всех сфер психики человека. В отличие от самоотчетов, тест Роршаха позволяет зафиксировать результаты психической деятельности, наблюдаемой вживую в контролируемых условиях. Такие данные позволяют сложить более полную картину о человеке», — отметил специалист.

К минусам, по словам психолога, традиционно относят сложность овладения методикой проведения тестирования и интерпретации результатов. Не каждый специалист может правильно использовать тест Роршаха.

«Минус теста — это высокие требования, которые предъявляются к специалисту проводящему его. Навыки психодиагностики, знания особенностей конкретной системы проведения и оценки, клинический опыт играют важную роль для правильной интерпретации результатов. В умелых руках тест Роршаха может быть использован для диагностики широкого круга психических патологии от расстройств шизофренического спектра и аффективной патологии до невротических расстройств. Тест входит в «золотой стандарт» диагностики личности. Но никакое заболевание не диагностируется по результату одной методики», — рассказал Барменков.

Так можно ли использовать метод клякс?

В конце прошлого века на тест даже хотели ввести мораторий из-за его необъективности. Сегодня, по словам Мирзабекяна, он почти не используется по этой же причине. Дело в том, что два разных специалиста, оценивая одни и те же ответы пациента, придут к совершенно разным выводам.

«Тест Роршаха необъективен и поэтому не пользуется популярностью в психиатрии. В психиатрии на первое место ставятся клиническая беседа и наблюдение, они более объективны.

В редких случаях его применяют психологи для трактовки сновидений или состояния пациента, но это не отменяет его субъективности. Но поставить объективный диагноз с помощью этого теста нельзя, во многом результат зависит от интерпретации самого специалиста: два психиатра поставят разный диагноз одному пациенту», — рассказал Мирзабекян.

Вера Никишина выразила такую же точку зрения: использование и интерпретация результатов теста характеризуется высоким уровнем субъективности.

«Обеспечить достоверность полученных диагностических выводов по этой методике невозможно. Это основная причина, по которой мы, специалисты, этот инструмент ограниченно использовали. Сейчас интерес к этому инструменту существенно возрос, ровно потому, что в нем заложены философские характеристики как процедуры, так и самого содержания теста. Он очень схож по своей житейской, эмоциональной привлекательности с метафорическими картами. Таинственность и привлекательность самого содержания инструмента, на мой взгляд, запустила ренессанс внимания к нему и активности его использования, — но за пределами здравоохранения», — рассказала специалист.

По словам Барменкова, тест все еще активно применяется в США: «По некоторым данным, каждый третий специалист, занимающийся психодиагностикой в США, использует тест Роршаха. Существует масса исследований направленных на создание более эффективных моделей оценки и интерпретации. В нашей стране он также используется в клинической и научной работе. Хотя, безусловно, людей, владеющих этой методикой, меньше, чем в англоязычных странах».

Кинкулькина также отметила, что тест Роршаха сегодня все еще применяется в практике и в России.

«Тест Роршаха иногда применяют. Если зайти в интернет, то можно найти клиники, которые предлагают пройти тест Роршаха. Поэтому говорить о том, что его совсем не используют, неверно. Сейчас тест Роршаха используют нечасто из-за его субъективности и отсутствия надежности. Интерпретация результатов теста во многом зависит от врача, его валидность не доказана в научных исследованиях», — отметила врач.

Для постановки же диагноза его не рекомендуют применять по нескольким причинам.

«Во-первых, его валидность (то есть точность и достоверность результатов) не была доказана. Во-вторых, известно, что результаты сильно зависят от личности человека, который проводит тестирование. Эти факторы ограничивают использование теста», — заключила врач.