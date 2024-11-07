Перечислены опасные для печени БАДы

При несоблюдении адекватных дозировок навредить печени могут любые добавки. Однако особую опасность представляют жирорастворимые витамины A, D, E и K, которые способны накапливаться в тканях органа, рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог, врач превентивной медицины СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин.

«Печень также обрабатывает излишки органических соединений, в том числе тех микроэлементов и растительных экстрактов, которые содержатся в БАД. Таким образом, бесконтрольный прием добавок заставляет печень работать на пределе возможностей. Токсичное воздействие активных компонентов разрушает гепатоциты – клетки печени, из-за чего орган постепенно теряет способность нормально выполнять свои функции», – рассказал врач.

К повреждению клеток печени также приводит передозировка препаратами железа. Осторожность стоит проявлять и при приеме БАД с растительными экстрактами: чистотелом, экстрактом зеленого чая, гарцинией камбоджийской.

«Также отмечу коварство комплексных препаратов. Чем больше активных компонентов входит в состав БАД, тем выше может оказаться токсическая нагрузка и тем сложнее будет понять, какой именно ингредиент привел к негативным последствиям. Отдельно стоит сказать про БАД, которые предназначены для поддержки функций печени. Некоторые из них действительно содержат компоненты с научно подтвержденной эффективностью. Прежде всего – это экстракты расторопши и артишока. Другое дело, что здоровому человеку принимать такие добавки совсем не обязательно. Печень сама по себе имеет высокую способность к восстановлению, а чтобы поддержать ее – достаточно придерживаться здорового образа жизни, наладить питание и питьевой режим, отказаться от вредных привычек», – отметил врач.

Если же вы подозреваете, что с печенью не все в порядке, лучше обратиться к врачу-гепатологу, гастроэнтерологу или терапевту.

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