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Астрономы получили самые четкие снимки Юпитера

Аппарат NASA «Юнона» отправил на Землю самые детальные снимки Юпитера

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NASA

Космический аппарат NASA Juno — «Юнона» — отправил на Землю самые детальные снимки планеты Юпитер за всю историю. Об этом сообщает Newsweek.

«Последняя партия изображений, которые он отправил на Землю, действительно впечатляет», — отмечает издание.

Зонд сделал фотографии в ходе 66-го сближения с газовым гигантом 23 октября.

Кроме того, «Юноне» удалось приблизиться к Амальтее — спутнику Юпитера размером 250×146×128 км.

Космический аппарат был запущен в 2011 году и достиг Юпитера пять лет спустя, в 2016 году. С тех пор зонд работает рядом с планетой и ее лунами, делая снимки и отправляя данные, полные мельчайших подробностей.

В конце октября сообщалось, что международная группа астрономов из Швейцарии, Франции, Нидерландов и других стран определила группы планет для поиска внеземной жизни с помощью будущего Большого интерферометра для экзопланет (LIFE). Телескоп будет использовать спектроскопию высокого разрешения для обнаружения потенциально обитаемых миров, анализируя химические соединения в спектре света. Запуск миссии намечен на 2030-е годы или позже.

Ранее зонд «Юнона» нашел органику на крупнейшей луне Юпитера.

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