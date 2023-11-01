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Зонд «Юнона» нашел органику на крупнейшей луне Юпитера

Nature Astronomy: на поверхности Ганимеда есть органические соединения и соли

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kobe-u.ac.jp

Космический зонд NASA «Юнона» обнаружил соли и органические соединения на Ганимеде — крупнейшем спутнике Юпитера. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy.

Ганимед — не только самый большой спутник Юпитера, но и самая крупная луна в Солнечной системе. Ее ширина составляет 5268 километров, что больше, чем у планеты Меркурий.

Данные анализа поверхности Ганимеда показали наличие там гидратированного хлорида натрия, хлорида аммония, бикарбонат натрия, а также органические алифатические альдегиды.

Кроме того, обнаруженные элементы могут указывать на наличие геотермальной активности глубоко под ледяной поверхностью луны или на взаимодействие между его подземным океаном и горными породами глубоко внутри небесного тела.

Соседний Юпитер имеет настолько сильное магнитное поле, что органике и солям на поверхности спутников Юпитера будет трудно сохраниться. Однако область вокруг экватора Ганимеда, по-видимому, достаточно защищена от электронов и тяжелых ионов, исходящих из магнитного поля газового гиганта, чтобы поддерживать эти соединения.

Открытие этих соединений и солей может помочь астрономам лучше понять, как формировался и развивался Ганимед, и, возможно, пролить свет на химический состав его подземного океана.

Космическая станция «Юнона» стартовала в августе 2011 года и стала второй миссией на орбите Юпитера после зонда «Галилео». «Юнона» была создана для изучения погоды, магнитной среды и истории крупнейшей планеты в нашей системе.

Ранее астрономы нашли подходящее место для поисков жизни в пределах Солнечной системы.

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