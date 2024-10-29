Ученые выбрали системы для следующей миссии по поиску внеземной жизни

Международная группа астрономов из Швейцарии, Франции, Нидерландов и других стран определила группы планет для поиска внеземной жизни с помощью будущего Большого интерферометра для экзопланет (LIFE) — космического телескопа, предназначенного для анализа далеких космических систем. Исследование опубликовано в научном журнале Research Notes of the AAS (RNAAS).

Проект LIFE разрабатывается с 2017 года швейцарскими специалистами из Высшей технологической школы Цюриха. Он представляет собой систему из пяти космических телескопов, которые планируется разместить в точке Лагранжа в 1,5 млн километров от Земли.

LIFE будет использовать спектроскопию высокого разрешения для обнаружения потенциально обитаемых миров, анализируя химические соединения в спектре света. Запуск миссии намечен на 2030-е годы или позже.

В новом исследовании ученые составили список звездных систем для анализа LIFE. В него вошли одиночные и двойные звезды, поскольку вокруг них, вероятнее всего, вращаются планеты со стабильными орбитами.

Из перечня исключили красные карлики, поскольку этот тип светил производит мощные вспышки и губительное для жизни рентгеновское излучение.

Вторая группа состоит из звездных систем, которые расположены в области неба, наиболее подходящей для наблюдения LIFE. Например, если система выровнена с орбитальной плоскостью Земли, ее будет сложнее изучать, поскольку Солнце будет мешать в течение части года.

Третья группа состоит из так называемых «золотых целей». Это системы с потенциально обитаемыми планетами с атмосферой и превосходными условиями для наблюдения.

Сегодня в этой подборке около десяти систем, но будущие наблюдения, вероятно, расширят список еще больше.

Ранее ученые допустили возможность существования жизни в открытом космосе.