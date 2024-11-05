Корабль Cargo Dragon отправился к МКС

Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX стартовал к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в пресс-службе Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В пресс-службе уточнили, что запуск корабля состоялся в рамках миссии CRS-31 в понедельник в 21:29 по времени Восточного побережья США (во вторник в 05:29 мск). Cargo Dragon отправился к МКС с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.

«Планируется, что космический корабль автономно пристыкуется к переднему порту модуля Harmony космической станции примерно в 10:15 (в 18:15 мск. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

В рамках полета Cargo Dragon доставит на МКС более 2,7 тонны груза.

В конце октября космический корабль Crew Dragon с тремя астронавтами США и российским космонавтом Александром Гребенкиным вернулся на Землю. По данным «Роскосмоса», в настоящее время на МКС продолжает полет экипаж 72-й длительной экспедиции. Он состоит из Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Александра Горбунова.

Ранее американский полковник заявил о существовании инопланетного разума.