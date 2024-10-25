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Корабль Crew Dragon с российским космонавтом вернулся на Землю

«Роскосмос»: Crew Dragon с российским космонавтом Гребенкиным вернулся на Землю

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Роскосмос

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с тремя астронавтами США и российским космонавтом Александром Гребенкиным вернулся на Землю. Об этом сообщила пресс-служба Госкорпорации «Роскосмос» в Telegram-канале.

«После 235-суточной экспедиции на Международной космической станции (МКС) вместе с Александром Гребенкиным на Землю возвратились астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс», — говорится в публикации.

По данным «Роскосмоса», в настоящее время на МКС продолжает полет экипаж 72-й длительной экспедиции. Он состоит из Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Александра Горбунова. Кроме того, там присутствуют астронавты NASA — Дональд Петтит, Ник Хейг, а также Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.

О том, что Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции направился на Землю, сообщалось накануне. Отстыковка произошла в 0:05 по московскому времени.

Возвращение экипажа миссии Crew-8 уже несколько раз переносили по причине неблагоприятных погодных условий. Экипаж работал на МКС с марта. Всего график отстыковки изменили восемь раз.

Ранее Илон Маск заявил, что хотел бы улететь на Марс.

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