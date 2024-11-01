Американский полковник заявил о существовании инопланетного разума

Инопланетный разум существует и взаимодействует с людьми на Земле. Об этом заявил полковник армии США в отставке Карл Э. Нелл на конференции, организованной New Paradigm Institute, передает издание Daily Star.

Нелл поддерживает оперативную группу по неопознанным аномальным явлениям (UAPTF) и утверждает, что имеет непосредственные знания о влиянии инопланетных форм жизни на человечество.

«Нечеловеческий интеллект существует, нечеловеческий интеллект взаимодействует с людьми на этой планете, и это взаимодействие продолжается и не является новым — нет никаких сомнений. Нет никаких сомнений, что это абсолютная правда — я знаю это лично», — сказал бывший военный.

В октябре британский профессор Саймон Холланд, снимавший документальные фильмы для проектов NASA, заявил, что сразу две конкурирующие группы астрономов обнаружили признаки существования внеземных цивилизаций в галактике Млечный Путь.

Ранее в конгрессе США приняли законопроект о рассекречивании данных об НЛО.