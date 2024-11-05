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Эколог нашла призрачную рыбу с десятками зубов

В Канаде обнаружили призрачного гренадера с десятками зубов

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Kendra Luckow/Field Naturalists of Vancouver Island (FNVI)/facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Канаде обнаружили необычное существо с десятками зубов — по предварительной информации, это призрачный гренадер. Об этом пишет издание Vancouver is Awesome.

Рыбу вынесло на побережье острова Ванкувер, и ее заметила эколог Кендра Лаков.

«Я никогда не видела столько зубов ни у одного животного — никогда. Это, наверное, что-то странное», — поделилась она впечатлениями.

Фотоснимки найденного животного эколог опубликовала в социальных сетях. Пост собрал свыше 200 комментариев. Многие предположили, что животное — лингкод. Кроме того, рыбу сравнили с ксеноморфами из научно-фантастических фильмов «Чужой».

Руководитель отдела данных о донной рыбе министерства рыболовства и океанов Канады Мария Корнтвей высказала мнение, что особь может быть либо призрачным гренадером, либо грубым глубоководным гренадером.

В октябре сообщалось, что в США мужчина из штата Мэриленд похвастался уловом, в котором ему попалась редчайшая рыба вида красный паку. Поначалу мужчина предположил, что это рыба-луна, но позже обратил внимание на ее зубы — они были похожи на человеческие маляры, что нехарактерно для этого вида.

Ранее две крупные рыбы принесли индийским рыбакам 1,5 миллиона рупий.

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