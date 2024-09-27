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Две крупные рыбы принесли индийским рыбакам 1,5 миллиона рупий

В Индии рыбаки поймали редчайшую рыбу и продали ее за 1,5 миллиона рупий

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Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

В Бенгальском заливе индийские рыбаки поймали девять редких рыб аномально большого размера. Об этом сообщает Kalinga TV.

Местные жители называют эту рыбу «телия сила» и используют ее для приготовления снадобий против старения. Особенно в традиционной медицине ценится рот рыбы, за который готовы заплатить значительные суммы. «Телию силу» покупают не только в Индии, но и за ее пределами благодаря ее лечебным свойствам.

Рыбаки отмечают, что обычно эти рыбы обитают в глубоких водах, но в этот раз они были пойманы у устья реки Ганг — такое событие происходит весьма редко. Когда улов был доставлен в город Дингха, к рыбакам подтянулись толпы местных жителей и туристов, желающих увидеть «телию силу».

В результате самые крупные экземпляры — пара стокилограммовых рыб — принесли рыбакам 1,5 миллиона рупий (около $17,9 тысяч).

В августе англичанин Джейсон Мур поймал «рыбу-вампира» с полным ртом зубов. Он рассказал, что ловил в реке голавля, когда на его крючок попалась рыба, которая удивила его своей внешностью. Рассмотрев добычу поближе, британец увидел у нее во рту десятки зубов. По словам рыбака, улов напомнил ему песчаного червя из «Дюны».

Ранее рыбаки случайно выловили предвещающее катаклизмы существо.

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