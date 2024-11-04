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Травмы головы серьезно повышают риск душеных расстройств после родов, выяснили ученые

JCP: сотрясение мозга увеличивает риск проблем с психикой после родов на 25%

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Канадские ученые из Университета Торонто выяснили, что сотрясение мозга значительно повышает шансы возникновения серьезных психических расстройств после родов. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Clinical Psychiatry (JCP).

Специалисты изучили данные более 750 тыс. рожениц в канадской провинции Онтарио с 2007 по 2017 год, отслеживая показатели душевного здоровья женщин в течение 14 лет после родов.

Оказалось, что 11% матерей с сотрясением мозга в анамнезе страдали тяжелыми психическими заболеваниями, возникшими после появления ребенка на свет. Среди женщин без сотрясений похожие проблемы появились у 7%.

Ученые пришли к выводу, что сотрясение мозга повышает риск появления серьезных душевных расстройств на 25%.

«Нарушения когнитивных функций, повышенная чувствительность к свету и шуму, а также стресс, связанный с уходом за новорожденным, могут усилить симптомы сотрясения мозга, что, в свою очередь, со временем может повысить риск возникновения проблем с психическим здоровьем», — отметили исследователи.

Ранее ученые назвали эффективный способ борьбы с бессонницей и постродовой депрессией для молодых мам.

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