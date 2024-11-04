Травмы головы серьезно повышают риск душеных расстройств после родов, выяснили ученые

Канадские ученые из Университета Торонто выяснили, что сотрясение мозга значительно повышает шансы возникновения серьезных психических расстройств после родов. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Clinical Psychiatry (JCP).

Специалисты изучили данные более 750 тыс. рожениц в канадской провинции Онтарио с 2007 по 2017 год, отслеживая показатели душевного здоровья женщин в течение 14 лет после родов.

Оказалось, что 11% матерей с сотрясением мозга в анамнезе страдали тяжелыми психическими заболеваниями, возникшими после появления ребенка на свет. Среди женщин без сотрясений похожие проблемы появились у 7%.

Ученые пришли к выводу, что сотрясение мозга повышает риск появления серьезных душевных расстройств на 25%.

«Нарушения когнитивных функций, повышенная чувствительность к свету и шуму, а также стресс, связанный с уходом за новорожденным, могут усилить симптомы сотрясения мозга, что, в свою очередь, со временем может повысить риск возникновения проблем с психическим здоровьем», — отметили исследователи.

Ранее ученые назвали эффективный способ борьбы с бессонницей и постродовой депрессией для молодых мам.