Ученые научно опровергли шуточную «теорему о бесконечных обезьянах»

Австралийские математики из Технологического университета Сиднея проверили «теорему о бесконечных обезьянах» — мысленный эксперимент, показывающий, что неограниченное количество времени может превратить что-то крайне маловероятное в вероятное. Исследование опубликовано в научном журнале Franklin Open (FranOp).

Оригинальная теорема гласит, что если обезьяна будет бесконечно долго работать за печатной машинкой, рано или поздно она случайным образом воссоздаст все произведения Уильяма Шекспира.

В новом исследовании команда ввела в задачу новое условие, ограничив отведенное на выполнение задачи время примерной продолжительностью жизни нашей Вселенной. Ожидается, что однажды космос полностью остынет, однако это случится примерно через гугол лет (гугол — число со 100 нулями после единицы).

Как показали расчеты, вероятность того, что одна обезьяна случайно напечатает слово «бананы» в течение своей жизни составляет около 5%. В каноне Шекспира 884647 слов, однако среди них ни разу не упоминаются бананы.

Чтобы расширить эксперимент, математики обратились к шимпанзе. Сегодня на Земле насчитывается около 200 тыс. шимпанзе, и исследование предполагало, что эта популяция останется стабильной до конца времен.

Ученые пришли к выводу, что даже армия шимпанзе не смогла бы воспроизвести все драмы Шекспира до конца времен.

Ранее исследователи нашли обезьян, способных пить морскую воду без вреда для здоровья.