Ученые нашли обезьян, способных пить морскую воду

Международная группа ученых из Германии и Вьетнама обнаружила способность пить морскую воду без вреда для здоровья у обезьян лангуров с вьетнамского острова Кат Ба. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Лангуры Кат Ба — одни из редчайших приматов в мире. По последним подсчетам, численность вида составляет не более 85 особей. Сокращение популяции привело к генетическому обеднению и близкородственному скрещиванию.

По словам исследователей, несмотря на крайне уязвимое положение, лангуры Кат Ба сумели адаптироваться к своему месту жительства и выработать способности для выживания в условиях нехватки пресной воды.

Специалисты обнаружили изменения в генах обезьян, которые, по всей видимости, сделали их менее восприимчивыми к соленой воде. Генетические адаптации позволили животным справляться с высоким содержанием натрия.

Ученые отметили, что изучение лангуров Кат Ба служит ценной моделью для анализа последствий резкого падения численности вида для его генетического разнообразия.

Ранее исследователи улучшили зрение обезьяны с помощью клеток человека.