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Увольнение ученого Михаила Гельфанда признали незаконным

RTVI: уволенный из ИППИ РАН Михаил Гельфанд получит компенсацию морального вреда

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Илья Питалев/РИА Новости

Суд восстановил Михаила Гельфанда в должности в Институте проблем передачи информации РАН (ИППИ РАН). Также он получит компенсацию морального вреда и заработок за время вынужденного прогула, сообщает RTVI.

Михаил Гельфанд — один из первых биоинформатиков в России и один из самых цитируемых ученых страны, сооснователь «Диссернета». Он сообщил о своем увольнении из ИППИ РАН 15 мая. В комментарии «Газете.Ru» он объяснил это решение систематической чисткой, которую проводила новая администрация Института.

Суд признал нарушения, допущенные руководством при увольнении ученого. В частности, он получил два разных уведомления об увольнении, а в приказе было упомянуто третье.

Приказ об увольнении ученого был признан незаконным. Он будет восстановлен в прежней должности. Кроме того, руководство ИППИ РАН должно выплатить ученому заработок за время вынужденного прогула (522 тысячи рублей) и компенсацию морального вреда (20 тысяч рублей).

Ранее Михаил Гельфанд рассказал, влияет ли ГМО на организм человека.

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