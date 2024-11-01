Увольнение ученого Михаила Гельфанда признали незаконным

Суд восстановил Михаила Гельфанда в должности в Институте проблем передачи информации РАН (ИППИ РАН). Также он получит компенсацию морального вреда и заработок за время вынужденного прогула, сообщает RTVI.

Михаил Гельфанд — один из первых биоинформатиков в России и один из самых цитируемых ученых страны, сооснователь «Диссернета». Он сообщил о своем увольнении из ИППИ РАН 15 мая. В комментарии «Газете.Ru» он объяснил это решение систематической чисткой, которую проводила новая администрация Института.

Суд признал нарушения, допущенные руководством при увольнении ученого. В частности, он получил два разных уведомления об увольнении, а в приказе было упомянуто третье.

Приказ об увольнении ученого был признан незаконным. Он будет восстановлен в прежней должности. Кроме того, руководство ИППИ РАН должно выплатить ученому заработок за время вынужденного прогула (522 тысячи рублей) и компенсацию морального вреда (20 тысяч рублей).

Ранее Михаил Гельфанд рассказал, влияет ли ГМО на организм человека.