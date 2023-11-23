Ученый рассказал о влиянии ГМО на здоровье людей и окружающую среду

Несмотря на то, что на сегодняшний день ученые провели много исследований о генетически модифицированных организмах (ГМО), эта тема по-прежнему является спорной для многих людей. На самом деле вреда в ГМО не обнаружено, при этом технология модификации генов помогает лечить многие заболевания, в том числе — производить инсулин для диабетиков, рассказал доктор биологических наук, профессор, член Европейской академии Михаил Гельфанд Общественной Службе Новостей.

Гены можно модифицировать, подчеркнул биолог.

«Например, можно вставить в кишечную палочку ген человеческого инсулина, и она будет производить инсулин — собственно говоря, вы удивитесь, но большинство инсулина именно так и делается», — отметил он.

Возможность создавать генномодифицированные сорта растений помогают сделать их более плодовитыми и устойчивыми к вредителям, добавил Гельфанд.

В то же время некоторые производители пишут на упаковках своих товаров «не содержит ГМО», привлекая покупателей. Ученый упрекнул их в цинизме, отметив, что зачастую речь идет о самых неожиданных продуктах — к примеру, обычной минеральной воде.

«Некоторые не очень умные люди боятся ГМО, а некоторые циничные на этом наживаются, — добавил он. — Сейчас некоторые наследственные болезни лечат, модифицируя дефектные гены в клетках пациента: потом эти клетки подсаживают обратно, и они работают — так лечат болезни крови и иммунодефициты. По наследству эти изменения не передаются: это важно».

Что касается окружающей среды, то противники технологии опасаются «перехода» генов ГМО на родственников, однако, по словам ученого, эти риски можно минимизировать с учетом соответствующего регулирования.

Ранее сообщалось об изъятии Роспотребнадзором из продажи американской лапши быстрого приготовления под брендом Nissin Foods из-за наличия в ее составе генно-модифицированной сои.