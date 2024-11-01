«Роскосмос» опубликовал снимок циклона «Мартина»

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в Telegram-канале сделанный метеорологическим спутником «Метеор-М» снимок циклона «Мартина.

«Сегодня на столицу обрушился североатлантический циклон «Мартина». Он несет серьезную непогоду — ливни, штормовой ветер, снег и гололедицу», — говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что российские спутники следят за прохождением циклона.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что погода в Москве в первые дни ноября будет определяться глубоким многоцентровым атлантическим циклоном, поэтому в столице 2 ноября ожидаются дождь, снег, местами возможна гололедица.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал, что с понедельника, 4 ноября, в Москве установится временный снежный покров.

Ранее россиянам пообещали аномальную погоду зимой.