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Ученые нашли связь между очаговым облысением и щитовидной железой

HealthDay: болезни щитовидной железы генетически связаны с очаговой алопецией

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Depositphotos

Ученые из Китая выявили возможную генетическую связь между болезнями щитовидной железы и очаговым облысением. Об этом сообщает HealthDay.

Ученые проанализировали генетические данные сотен тысяч человек из финского биобанка, а также готовые данные из других исследований. У тысяч человек имелись болезни щитовидной железы и/или очаговое облысение.

Гипотиреоз (дефицит гормонов щитовидной железы), гипертиреоз (избыток гормонов щитовидной железы), болезнь Хашимото (аутоиммунное воспаление щитовидной железы) оказались генетически связаны с очаговым облысением.

Результаты могут означать, что эти заболевания могут иметь схожие механизмы. Это открытие поможет лучше понять аутоиммунные заболевания и разработать новые средства для их лечения.

До этого в США одобрили пероральный препарат Лекселви против тяжелого облысения. В клинических испытаниях он помог вернуть некоторым пациентам до 80% волос за полгода.

Ранее врач назвала признаки проблем с щитовидной железой.

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