Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США одобрили таблетки против облысения

HealthDay: в США одобрили пероральный препарат Лекселви против тяжелой алопеции

close
100%
Freepik.com

В США одобрили препарат Лекселви для лечения тяжелой формы облысения у взрослых. Об этом сообщает HealthDay.

Лекселви (деуруксолитиниб) — это пероральное лекарство для приема дважды в день, подавляющее воспаление. Оно входит в класс селективных ингибиторов янус-киназ JAK1 и JAK2. Другие препараты из этой группы используются для лечения артрита и воспалительных заболеваний кишечника.

Чрезмерное воспаление приводит к потере волос при очаговой алопеции. В клиническом испытании ученые показали, что Лекселви эффективно для лечения тяжелой формы облысения у взрослых.

В исследовании приняли участие в общей сложности 1220 пациентов с очаговой алопецией. Каждый потерял не менее половины волос на голове. В течение 24 недель более чем 30% пациентов удалось восстановить как минимум 80% волос.

Наиболее распространенными нежелательными явлениями были головная боль, угревая сыпь и назофарингит.

Ученые подчеркнули, что при тяжелой очаговой алопеции критически важно раннее вмешательство.

Ранее врач рассказала об ошибке в питании, которая вредит коже и мышцам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами