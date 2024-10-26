проект

>

Названы признаки проблем с щитовидной железой

Врач Лунева: ком в горле и сонливость — признаки проблем с щитовидной железой

close
Freepik

Появление зоба на шее, сонливость, раздражительность, изменение веса и боль в мышцах могут указывать на заболевание щитовидной железы. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог сети «Клиника Фомина» в Воронеже Анастасия Лунева.

«Даже малейшее нарушение работы щитовидной железы вызывает серьезные отклонения в состоянии здоровья. Нужно обратить внимание на ощущение кома в горле. Чаще всего он связан с заболеваниями ЛОР-органов, но важно исключить проблемы с гормонами. Также любое образование на шее, видимое или только прощупываемое, требует обращения к врачу», — рассказала врач.

Необъяснимые изменения веса в любую сторону или невозможность похудеть могут указывать на проблемы со щитовидной железой. Возможны и изменения во внешности: ломкость и выпадение волос, истончение и тусклость ногтей.

Дефицит гормонов щитовидной железы повреждает нервные клетки, которые отвечают за передачу сигналов от мозга к телу. При этом могут появиться болезненные спазмы и судороги, а также онемение конечностей.

«Если не хочется ни двигаться, ни думать, ни работать, а только лежать или спать, не нужно списывать это на возраст, межсезонье или что-то еще. Лучше обратиться к врачу и убедиться в том, что нет проблем с гормонами. Это особенно важно для тех, чьи родственники имели или имеют проблемы с щитовидной железой», — отметила врач.

Ранее врач назвала бесполезные для женщин анализы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами