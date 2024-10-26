Названы признаки проблем с щитовидной железой

Появление зоба на шее, сонливость, раздражительность, изменение веса и боль в мышцах могут указывать на заболевание щитовидной железы. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог сети «Клиника Фомина» в Воронеже Анастасия Лунева.

«Даже малейшее нарушение работы щитовидной железы вызывает серьезные отклонения в состоянии здоровья. Нужно обратить внимание на ощущение кома в горле. Чаще всего он связан с заболеваниями ЛОР-органов, но важно исключить проблемы с гормонами. Также любое образование на шее, видимое или только прощупываемое, требует обращения к врачу», — рассказала врач.

Необъяснимые изменения веса в любую сторону или невозможность похудеть могут указывать на проблемы со щитовидной железой. Возможны и изменения во внешности: ломкость и выпадение волос, истончение и тусклость ногтей.

Дефицит гормонов щитовидной железы повреждает нервные клетки, которые отвечают за передачу сигналов от мозга к телу. При этом могут появиться болезненные спазмы и судороги, а также онемение конечностей.

«Если не хочется ни двигаться, ни думать, ни работать, а только лежать или спать, не нужно списывать это на возраст, межсезонье или что-то еще. Лучше обратиться к врачу и убедиться в том, что нет проблем с гормонами. Это особенно важно для тех, чьи родственники имели или имеют проблемы с щитовидной железой», — отметила врач.

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