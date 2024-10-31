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Ученые нашли в Греции тунику Александра Македонского

JFA: туника из гробницы в Вергине оказалась одеждой Александра Македонского

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Wikimedia Commons

Греческие археологи из Университета Демокрита при участии коллег из других стран идентифицировали владельца туники, найденной в одной из царских гробниц в городе Вергина. Оказалось, что этот предмет одежды некогда носил сам Александр Македонский. Статья опубликована в научном издании Journal of Field Archaeology (JFA).

Предыдущие исследования предполагали, что несколько членов семьи Александра Великого были захоронены в королевских гробницах под номерами I, II и III в Вергине. При этом место погребения самого Македонского неизвестно до сих пор.

Используя различные методы тестирования и исторические справочные работы, ученые обнаружили, что останки в Гробнице I принадлежат Филиппу II, отцу Александра. Останки в Гробнице II принадлежат единокровному брату Александра Филиппу III, а останки в Гробнице II принадлежат Александру IV, сыну Александра, который ушел из жизни в подростковом возрасте.

Но, самым интригующим объектом в работе оказалась пурпурно-белая туника, найденная вместе с останками в Гробнице II.

Проведя тестирование с помощью газовой хроматографии и инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье, исследователи определили, что туника была сделана из хлопка и окрашена в пурпурный цвет, который был разрешен только для элиты.

Они также отмечают, что туника была изображена на фризе в Гробнице II на охотнике, идентифицированным как Александр Великий. Кроме того, одежду нашли рядом с золотыми скипетром, дубовым венком и диадемой, которые, как полагают, имеют возможную связь с древней Персией и, в более широком смысле, с Александром.

Исследователи не смогла объяснить, почему туника наряду с артефактами из золота, были забыты в гробнице, хотя они подозревают, что это могло быть связано с коронацией Филиппа III после кончины его брата.

Ранее археологи идентифицировали останки отца Александра Македонского Филиппа II.

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