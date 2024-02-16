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Археологи нашли останки отца Александра Македонского

Найдены останки отца Александра Македонского — Филиппа II

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Wikimedia Commons

Археологи установили принадлежность останков в древнегреческой гробнице, которая была найдена в 1977 году. Специалисты подтвердили, что в этой гробнице хранились останки короля Филиппа II — отца Александра Македонского, сообщает Daily Mail.

Изначально считалось, что в царских гробницах находились отец, сын и старший сводный брат Александра Македонского. После ученые решили, что ошибочно идентифицировали отца и сводного брата.

Теперь эксперты уверены, что скелет сводного брата оказался останками отца Македонского, а скелет отца — останками сводного брата.

Филипп II (годы жизни 383 или 382 год до н. э. — в 336 год до н. э.) был царем Македонии из династии Аргеадов, правивший в 359—336 годах до н. э. Был третьим сыном царя Аминты III, пришел к власти после гибели своего брата Пердикки III. Филипп II смог стабилизировать ситуацию на границах Македонии и объединить страну, в дальнейшем создал сильную армию, которая включала пехотную фалангу и аристократическую конницу гетайров, принял меры для развития экономики, начал чеканить монету из золота и серебра.

Македония при нем стала мощной державой и начала активную внешнюю политику. Филипп использовал для расширения своего влияния династические браки, вел войны в Иллирии, Фракии, вмешивался в дела Северной и Средней Греции, по одной завоевывал греческие колонии на северном побережье Эгейского моря.

У Филиппа было много детей от разных женщин. Его преемником стал сын, Александр III Великий, который использовал отцовскую армию для создания мировой империи.

До этого сообщалось, что Netflix снимет документальную драму о царе Александре Македонском. Это решение было принято на фоне успеха сериалов «Последние цари» и «Королевы Африки: Зинга». Рабочее название ленты — «Александр Македонский». Известно, что Netflix работает над этим крупнобюджетным фильмом с лета прошлого года. Съемки проходят в Марокко.

Ранее в Израиле нашли античную пулю для пращи с языческим боевым кличем.

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