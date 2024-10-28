На Земле началась магнитная буря класса G1. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам Леуса, это событие было ожидаемым.

«В 8 часов 59 минут по московскому времени индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в 5 единиц, что соответствует слабой магнитной буре класса G1», — написал он.

Предполагается, что интенсивность магнитной бури может вырасти до средней (класс G2). Она продлится в течение всего дня 28 октября и завершится ранним утром 29 октября.

Накануне сообщалось, что на Солнце произошла вторая подряд вспышка высшего уровня, воздействие от которой может спровоцировать слабые магнитные бури.

В середине октября ученые объявили о начале периода максимальной активности Солнца. Самой мощной вспышкой текущего солнечного цикла на данный момент была вспышка X9.0 3 октября (класс X обозначает наиболее интенсивную вспышку, а число дает более подробную информацию о ее силе).

Ранее сообщалось, что магнитные бури на Солнце вызвали северное сияние в России.