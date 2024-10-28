Земли достигло второе облако плазмы после вспышки на Солнце

Земли достигло второе облако плазмы, выброшенное в результате вспышки на Солнце 26 октября, магнитной бури оно не вызвало. Об этом говорится в сообщении ученых Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

«Параметры плазмы также соответствуют расчётным: скорость солнечного вещества составляет около 600 км/с, температура около 700 тысяч градусов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бурь пока нет, так как магнитное поле Земли держится.

«Скорее всего, через некоторое время о буре объявим. Вероятности полярных сияний в европейской части сегодня вечером почти ноль», — добавили ученые.

При этом специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечал, что на Земле началась магнитная буря класса G1. По словам Леуса, это событие было ожидаемым. Предполагается, что интенсивность магнитной бури может вырасти до средней (класс G2). Она продлится в течение всего дня 28 октября и завершится ранним утром 29 октября.

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