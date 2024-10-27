Ученые обнаружили еще один негативный эффект бессонницы

Группа ученых из Нидерландского института неврологии обнаружила связь между бессонницей и гипервозбуждением — состоянием постоянного напряжения или беспокойства, которое обостряется в утренние часы. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Psychiatric Research (JPR).

Гипервозбуждение включает в себя физиологические и психологические реакции, однако причины их изменчивости на фоне нарушений сна оставались неясными.

В новом исследовании специалисты набрали 207 взрослых в возрасте от 18 до 70 лет, включая 169 человек с диагностированной бессонницей. Оставшиеся 38 не имели проблем со сном и служили контрольной группой.

В течение девяти дней добровольцы фиксировали свои ощущения восемь раз в день с помощью мобильных телефонов. Они также делали записи после пробуждения и перед сном, указывая текущее эмоциональное состояние и уровень возбуждения.

Участники также носили актиграфы, фиксировавшие температуру кожи и движения в качестве косвенных маркеров режимов сна.

Результаты исследования выявили несколько различных моделей гипервозбуждения. Во-первых, люди с бессонницей постоянно набирали более высокие баллы по гипервозбуждению, чем люди без проблем со сном.

Уровни их гипервозбуждения были повышены в любое время дня, но оказывались особенно высокими утром и имели тенденцию к снижению в течение дня.

Хотя все добровольцы показали пик гипервозбуждения утром, это ночное повышение было гораздо более выраженным у людей с нарушениями сна.

Открытие предполагает, что люди с бессонницей могут испытывать трудности с «расслаблением» во время сна, что приводит к повышенному напряжению при пробуждении.

Исследователи также обнаружили, что ночи с плохим качеством сна были тесно связаны с более высоким уровнем перевозбуждения на следующее утро.

«Мы были удивлены, увидев, что воспринимаемое качество сна было сильнее связано с перевозбуждением, чем с любыми другими индивидуальными характеристиками сна, такими как общее время сна или время бодрствования после первоначального засыпания. Таким образом, не общее количество часов сна, которое вы получаете, а удовлетворение от вашего сна является тем, что движет вашим чувством перевозбуждения», — отметили авторы научной работы.

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