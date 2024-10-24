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Исследователи нашли способ вылечить ночные кошмары при нарколепсии

JSR: осознанные сновидения помогли людям с нарколепсией победить кошмары

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Depositphotos

Американские ученые из Северо-Западного университета в Чикаго разработали новый метод лечения ночных кошмаров у пациентов с нарколепсией. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Sleep Research (JSR).

Нарколепсия — заболевание нервной системы, при котором человек испытывает приступы непреодолимой сонливости и неожиданного засыпания. Иногда расстройство сопровождается галлюцинациями при погружении в сон и при пробуждении. Кроме того, от 30 до 40% людей с нарколепсией страдают от ярких и изнурительных ночных кошмаров.

В новом исследовании команда отобрала шесть человек с диагностированной нарколепсией, которым регулярно снились страшные сны в течение долгого времени.

Ученые использовали методы когнитивно-поведенческой терапии, попросив участников описать сюжеты пугающих видений на бумаге, а потом переписать их таким образом, чтобы те перестали быть неприятными и пугающими. Добровольцы репетировали переработанные сценарии кошмаров каждую ночь перед сном.

Затем исследователи попытались вызвать у пациентов осознанные сновидения в лабораторных условиях.

Люди с нарколепсией, как правило, часто видят осознанные сны во время фазы быстрого сна. Используя электроэнцефалограмму (ЭЭГ) для мониторинга мозговой активности, ученые определили, когда участник исследования входил в стадию быстрого сна. После того специалисты тихо проигрывали звуковые сигналы, связанные с осознанностью и с каждым переписанным сном.

Эти сигналы могут вызвать осознанное сновидение и запустить переписанный сценарию сна. Одним из звуковых сигналов был аккорд фортепиано, который участники научились ассоциировать со своим новым сном, слушая его во время репетиции сна перед сном. Другой сигнал включал несколько слов, которые описывали их новый сон, например «спокойствие» или «семья».

В результате лечения все участники отметили, что их кошмары стали менее страшными и частыми, а у четырех из шести интенсивность пугающих снов опустилась ниже порогового значения расстройства.

Ранее ученые выяснили, что одиноким людям чаще снятся ночные кошмары.

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