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Назван простой способ сделать крепче сон ребенка

JAMA: отказ от электроники за час до засыпания повышает качество сна младенцев

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Shutterstock

Отказ от электронных устройств за час до засыпания улучшает качество сна маленьких детей. Это показало крупное высококачественное исследование, опубликованное в журнале JAMA Pediatrics.

В эксперименте участвовали 105 семей с детьми в возрасте от 16 до 30 месяцев, проживающие в Лондоне. Все они регулярно использовали электронные устройства перед сном. Их случайным образом разделили на две группы. В первой родителям было поручено устранить все экранные устройства за час до сна. Они заменили их успокаивающими играми, чтением или головоломками. Вторая группа также внедрила эти занятия, но их не просили избавляться от экранных устройств.

Сон детей сравнили до и после эксперимента, используя данные носимого трекера движения. Через семь недель в группе, отказавшейся от экранного времени, значительно улучшилось качество сна детей. В частности, они реже просыпались ночью и лучше высыпались.

Предыдущие исследования показали, что большее экранное время связано с повышенным риском проблем со сном у маленьких детей. Однако они не доказывали, что эта связь причинно-следственная. Новая работа представляет собой рандомизированное контролируемое исследование — эталонный тип научного эксперимента в медицине. Он подтверждает, что использование экранных устройств вызывает проблемы со сном. В перспективе плохой сон в раннем детстве связан с заболеваниями, задержками развития и поведенческими проблемами.

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