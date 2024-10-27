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Исландию предупредили о неконтролируемом извержении вулканов

Reuters: Исландии угрожает масштабное извержение вулканов из-за потепления

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Marco di Marco/AP

Исландия может столкнуться с неконтролируемым извержением вулканов из-за изменения климата. Об этом сообщает Reuters.

«Существует так много неопределенности относительно того, когда это произойдет. Это могут быть годы или десятилетия, или это может произойти раньше, — отмечает агентство, ссылаясь на вулканолога из Исландского метеорологического управления Мишеля Паркса.

Кроме того, в статье утверждается, что ледники могут сдерживать вулканическую активность, но глобальное потепление постепенно снизит эту способность. Уже сегодня, указывают специалисты, существуют все необходимые условия для начала новой волны извержений.

В октябре глава Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски заявил, что Южной Европе грозит опустынивание, если глобальное потепление достигнет 3°C. Он подчеркнул, что уязвима вся Европа.

Ранее ученых озадачили аномально сильные ливни, накрывшие Сахару.

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