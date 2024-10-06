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В ООН предупредили о риске появления пустынь в Южной Европе

В ООН допустили появление пустынь в Южной Европе из-за глобального потепления

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Южной Европе грозит опустынивание, если глобальное потепление достигнет 3°C, заявил в интервью The Telegraph глава Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски.

По его словам, опустынивание происходит не только в странах Северной Африки, но и в Греции, Португалии и Турции.

«Вся Европа уязвима, особенно Средиземноморье», — сказал Ски.

Он добавил, что потепление на 3°C в мире может произойти к 2100 году, и призвал не воспринимать его как проблему будущих поколений. Ски допустил, что оно приведет к формированию жаркого и влажного климата во многих европейских странах, что может затруднить, например, выращивание картофеля в Польше и привести к исчезновению в Италии необходимых для производства макарон твердых сортов пшеницы.

В начале сентября бельгийские ученые-климатологи из Гентского университета совместно с коллегами из Великобритании и Швейцарии выяснили, что почти половина поверхности суши на Земле сегодня классифицируется как засушливые районы, а их площадь расширяется все быстрее. Активнее всего наступление пустынь идет в Австралии и Евразии.

Ранее ученых озадачили аномально сильные ливни, накрывшие Сахару.

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